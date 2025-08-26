НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы

Как отмечается в обзоре, НБУ еще больше усилил гривну на прошлой неделе, уменьшая объем интервенций на фоне относительно стабильного дефицита валюты на рынке.

НБУ на 22 августа установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 41,22 грн/доллар и незначительно ослабил его на 25 августа до 41,28 грн/доллар. Эти уровни являются очередным максимумом за четыре месяца.

По данным ICU, дефицит валюты на рынке уменьшился несущественно, на 8% до 301 млн долларов. Поэтому чтобы удовлетворить его и поддержать прочность гривны, НБУ продал за неделю из резервов 551 млн доллар, что на 9% меньше интервенций предыдущей недели, а также ниже средненедельного объема интервенций с начала полномасштабной войны.



"Усиление гривны и удержание обменного курса на текущем уровне выглядит сознательным решением НБУ. Вполне возможно, НБУ осенью будет позволять чуть большую амплитуду колебаний курса гривны, чтобы впоследствии перейти к его дальнейшему умеренному ослаблению", - прогнозируют аналитики.