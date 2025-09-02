НБУ существенно ограничил финансовые компании

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Согласно постановлению, финансовая компания имеет право на другую хозяйственную деятельность только в том случае, если доходы от нее составляют не более 20% от общих доходов компании. Оценка будет осуществляться по отчетным данным по состоянию на 1 июля и 1 января каждого года.

В НБУ пояснили, что эта норма призвана повысить устойчивость небанковского финансового рынка и соответствует полномочиям регулятора как контролирующего органа. Кроме того, постановление совершенствует подходы к оценке имущественного состояния владельцев существенного участия в финансовых учреждениях.

Постановление вступает в силу с 3 сентября 2025 года. В то же время положения об ограничениях в ведении нефинансовой деятельности финансовыми компаниями начнут действовать с 1 января 2026 года.