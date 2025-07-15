ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

НБУ существенно ограничит финансовые компании

Украина, Вторник 15 июля 2025 15:25
UA EN RU
НБУ существенно ограничит финансовые компании Фото: НБУ подготовил изменения для финансовых компаний (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины хочет ограничить для финансовых компаний хозяйственную деятельность, не связанную с предоставлением финансовых услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Проект предусматривает право финансовой компании осуществлять другую хозяйственную деятельность, не связанную с предоставлением финансовых услуг, только если доходы от нее составляют не более 20% от всех доходов компании по данным отчетности по состоянию на 1 июля и 1 января ежегодно.

"Указанная норма имеет целью способствовать устойчивости небанковского финансового рынка и учитывает полномочия НБУ как регулятора этого рынка, установленные законодательством Украины", - говорится в сообщении

Также проект предусматривает совершенствование подходов к оценке имущественного состояния владельцев существенного участия в небанковских финансовых учреждениях.

Регулирование финансового сектора

Напомним, с 1 июля 2020 года произошло расширение полномочий Национального банка, который стал регулятором небанковских финансовых учреждений: финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов.

Финансовые компании в Украине - это небанковские учреждения, которые предоставляют финансовые услуги населению и бизнесу, но не имеют банковской лицензии. Они работают на основе лицензии, которую выдает НБУ.

Финансовая компания может предоставлять одну или несколько финансовых услуг, в частности:

  • предоставлять потребительские кредиты;
  • предоставлять финансовый лизинг;
  • осуществлять факторинг;
  • предоставлять гарантии и поручительства;
  • предоставлять денежные переводы (внутренние и международные);
  • осуществлять обмен валют;

По состоянию на 1 июля 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали 432 финансовые компании, 52 страховщика non-life, 10 life-страховщиков, один страховщик со специальным статусом, 105 ломбардов, 93 кредитных союза, один лизингодатель, 44 страховых брокера и 74 коллекторских компании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

По состоянию на 1 июля 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали 432 финансовые компании, 52 страховщика non-life, 10 life-страховщиков, один страховщик со специальным статусом, 105 ломбардов, 93 кредитных союза, один лизингодатель, 44 страховых брокера и 74 коллекторских компании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
Новости
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Аналитика
Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия