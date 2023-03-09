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Фридман и Авен хотят продать свои доли в "Альфа-Банке" и выйти из-под санкций, - FT

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Четверг 09 марта 2023 21:43
Фридман и Авен хотят продать свои доли в "Альфа-Банке" и выйти из-под санкций, - FT Фото: Михаил Фридман и Петр Авен (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен планируют продать свои доли в "Альфа-Банке". Это им нужно, чтобы введенные против них санкции были сняты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Олигархи планируют продать свои доли за 2,3 млрд. долларов. Покупателем является их деловой партнер Андрей Косогов, не попавший под западные санкции. После возможной продажи Фридман и Авен перестанут быть косвенными акционерами "Альфа-Банка".

Однако олигархи не убеждены, что эта продажа сможет убедить Европейский союз снять введенные против них санкции. Они владеют 45% акций банка через люксембургскую холдинговую компанию.

Отмечается, что это соглашение должно быть завершено весной. До вторжения РФ в Украину балансовая стоимость банка составила 10,6 млрд долларов. Однако завершение этого соглашения может осложняться из-за одобрения регуляторных органов в нескольких юрисдикциях.

Другие акционеры банка, а именно Герман Хан и Алексей Кузьмичев, уже продали свои доли компании Косогову. Фридман и Авен не проживают на территории России.

Ранее сообщалось, что Фридман предложил Украине 1 млрд долларов, чтобы избавиться от санкций.

Еще летом стало известно, что российские олигархи Роман Абрамович, Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен оспаривают введенные против них санкции во Всеобщем суде ЕС.

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