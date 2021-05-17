У НБУ спрогнозували терміни виконання Україною вимог МВФ і отримання траншу

"За нашими позитивними очікуваннями, протягом наступних кількох тижнів нам вдасться вийти на staff level agreement (SLA угода на рівні персоналу) - це буде текст оновленого Меморандуму. Ми дискутуємо з МВФ. Після досягнення домовленості Ми скажемо, що настав цей "щасливий" момент - досягнуто SLA. Далі ми повинні будемо виконувати попередні заходи", - заявив Гелетій.

За його словами, ці зобов'язання повинні бути виконані до "канікул" в МВФ. "Якщо ми виконуємо всі попередні заходи, Україна виходить на раду директорів МВФ. Враховуючи канікули у Фонді в другій половині літа, безумовним пріоритетом для нас буде виконання попередніх заходів до кінця червня", - сказав він.

Гелетій заявив, що доля необхідних законопроектів залежить від Верховної Ради. "Робота з нашим банківським комітетом досить конструктивна. Сподіваюся, так буде і з іншими комітетами, на яких розглядатимуться законодавчі зміни, необхідні для продовження співпраці з МВФ", - сказав він.

Тільки після виконання зобов'язань України перед МВФ можна буде розраховувати на новий транш. "І всі ці питання ми повинні врегулювати, щоб рухатися до досягнення угоди на рівні персоналу - staff level agreement - і далі виконувати попередні заходи і вже потрапляти з першим переглядом програми до Ради директорів МВФ", - сказав заступник голови НБУ.