НБУ спрогнозував динаміку цін на газ для населення

Фото: газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк очікує впровадження ринкових цін вже у поточному році

У зв'язку зі здешевленням газу на спотовому ринку в ЄС, очікується, що тарифи на газ для населення досягнуть імпортного паритету вже в поточному році. Такий прогноз міститься в Інфляційному звіті Національного банку.

Як зазначається у звіті, це дасть змогу впровадити механізми ринкового ціноутворення на газ для населення вже в короткостроковій перспективі.

"Внутрішні тарифи на газ для населення досягнуть імпортного паритету вже в 2019 році та надалі визначатимуться передусім динамікою світових цін та обмінним курсом гривні", - зазначається в документі.

НБУ також переглянув прогноз підвищення адміністративно регульованих цін у 2020-2021 роках до 9,9% та 9,7% відповідно (з 11,1% та 10,3% у попередньому прогнозі) через нижчі світові ціни на газ у гривневому еквіваленті, що визначатимуть внутрішні тарифи на газ для населення та залежні від них централізоване опалення і гаряче водопостачання.

Згідно з прогнозом НБУ, у поточному році адміністративні ціни зростуть на 13,9%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк прогнозує, що світові ціни на природний газ після стрімкого зниження стабілізуються з подальшим слабким висхідним трендом.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" з 1 травня 2019 року знижує ціни на газ ціни на газ для населення і теплової генерації. У той же час "Нафтогаз" підвищує на травень ціни на природний газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів.