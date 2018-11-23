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Готівковий курс долара виріс на 2 копійки

Новини » Фінанси    23.11.2018 - 13:43
Готівковий курс долара виріс на 2 копійки
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар трохи виріс

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 листопада 2018 року, в 13:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 2 копійки до 27,98 гривень за долар, купівлі знизився на 1 копійку 27,74 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 31,96 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,00 - 27,95 (27,00 - 27,95 - 22 листопада), продажу 27,87 - 28,20 (27,85 - 28,17 - 22 листопада) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,74 (27,75 - 22 листопада), продажу - 28,98 (28,96 - 22 листопада) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,74 - 31,78 (30,72 - 31,83 - 22 листопада), продажу 31,70 - 32,20 (31,60 - 32,29 - 22 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,52 (31,52 - 22 листопада), продажу - 31,96 (31,96 - 22 листопада) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,21 (2,60 - 4,20 - 22 листопада), продажу - 4,17 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 22 листопада) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,86 (3,86 - 22 листопада), продажу 4,27 (4,27 - 22 листопада) грн за 10 рублів.

 

 

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,80 грн/долар Курс долара на міжбанку виріс 27,82 грн/долар
Теми: Курс долара
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