У МВФ пояснили зміцнення гривні

Фото: Йоста Люнгман (представництво МВФ в Україні)

Першою причиною Люнгман назвав перекази коштів від українців на заробітках

Перекази коштів від українців на заробітках, рекордні врожаї і підвищення попиту на національні облігації - головні причини зміцнення гривні. Про це заявив представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман в інтерв'ю "Еспресо".

Втім, першою причиною Люнгман назвав перекази коштів від українців на заробітках.

"Так, має місце продовження досить істотного припливу коштів від українців, які перебувають на заробітках за кордоном. Ціни на традиційні товари українського експорту високі одночасно як ціни українського імпорту - на той же газ, - зменшилися",- зазначив він.

У МВФ також розповіли про можливі проблеми після подорожчання гривні.

"Для споживачів, які мають на меті придбати імпортні товари - це виграш. Оскільки ці товари будуть для них дешевше. Це саме для компаній, які хотіли б оновити свої виробничі фонди, якщо вони імпортні, то придбання цих імпортних виробничих фондів буде дешевше", - додав він.

Але експортери, коли вони конвертують свою валютну виручку, вони отримують менше в гривнях, зазначив Люнгман.

Однак, в українських обмінниках сьогодні, 9 січня 2020 року, курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 28 копійок - до 24,28 гривень за долар, курс євро піднявся на 17 копійок - до 26,77 гривень за євро.

Зазначимо, Всесвітній банк прогнозує, що глобальне економічне зростання в 2020 році досягне 2,5%, оскільки інвестиції і торгівля поступово відновлюються після значного ослаблення в 2019 році.