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НБУ скоротив продаж валюти для підтримки курсу гривні в чотири рази

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Україна, П'ятниця 03 грудня 2021 17:40
НБУ скоротив продаж валюти для підтримки курсу гривні в чотири рази Фото: НБУ скоротив продаж валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 29 листопада - 3 грудня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 5,00 млн доларів і продав 154,50 млн доларів. Негативне сальдо склало 149,50 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, центробанк продовжив продаж валюти, скоротивши його в порівнянні з минулим тижнем (630,10 млн доларів) більш ніж в чотири рази. Курс долара за тиждень виріс на 0,7% до 27,29 гривень - максимуму за 5 місяців.

Всього з початку 2021 року НБУ купив на міжбанку 3611,70 млн доларів і продав 1139,20 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 2472,50 млн доларів.

Нагадаємо, в НБУ неодноразово заявляли, що НБУ не прогнозує і не таргетує валютний курс, оскільки в Україні діє плаваюче курсоутворення і курс може коливатися в обидві сторони. Центробанк виходить на міжбанк для згладжування надмірних коливань.

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