ru ua
Пт, 03 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НБУ сократил продажу валюты для поддержки курса гривны в четыре раза

Новина українською →
Украина, Пятница 03 декабря 2021 17:40
НБУ сократил продажу валюты для поддержки курса гривны в четыре раза Фото: НБУ сократил продажу валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 29 ноября - 3 декабря 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 5,00 млн долларов и продал 154,50 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 149,50 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк продолжил продажу валюты, сократив ее по сравнению с прошлой неделей (630,10 млн долларов) более чем в четыре раза. Курс доллара за неделю вырос на 0,7% до 27,29 гривен - максимума за 5 месяцев.

Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3611,70 млн долларов и продал 1139,20 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2472,50 млн долларов.

Напомним, в НБУ неоднократно заявляли, что НБУ не прогнозирует и не таргетирует валютный курс, поскольку в Украине действует плавающее курсообразование и курс может колебаться в обе стороны. Центробанк выходит на межбанк для сглаживания чрезмерных колебаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Национальный банк Украины
NEWS
Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Украине
Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Украине
DAILY
Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего