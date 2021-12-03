НБУ сократил продажу валюты для поддержки курса гривны в четыре раза

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 29 ноября - 3 декабря 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 5,00 млн долларов и продал 154,50 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 149,50 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, центробанк продолжил продажу валюты, сократив ее по сравнению с прошлой неделей (630,10 млн долларов) более чем в четыре раза. Курс доллара за неделю вырос на 0,7% до 27,29 гривен - максимума за 5 месяцев.

Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3611,70 млн долларов и продал 1139,20 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2472,50 млн долларов.