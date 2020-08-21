НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку майже в два рази

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 17-21 серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 129,50 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ продовжив купівлю валюти на міжбанку, скоротивши її майже в два рази в порівнянні з минулим тижнем, коли обсяг купівлі склав 223 млн доларів.

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4407,40 млн доларів і продав на 3291,80 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 1115,60 млн доларів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що курс долара до кінця 2020 року буде коливатися в районі 27-28 грн/долар і вище 29 гривень курс не підніметься.

Зазначимо, правління Національного банку україни (НБУ) подало на громадське обговорення проект "Основних принципів грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу".

Як зазначається в проекті, "в 2021 році і в подальшому НБУ продовжить застосування монетарного режиму гнучкого інфляційного таргетування, що спирається на плаваючий обмінний курс, з акцентом на підтримання фінансової стабільності та забезпечення стійких темпів економічного зростання".