НБУ зберігає очікування двох траншів МВФ у поточному році

Національний банк зберігає очікування надходжень двох траншів від Міжнародного валютного фонду у 2019 році. Про це на брифінгу сказав голова правління НБУ Яків Смолій, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, за програмою МВФ планував надати кредити в травні і листопаді по 1,3 млрд доларів кожен.

"Безумовно, ми очікуємо надходження двох траншів, як і ми говорили раніше. Програма передбачає два перегляди в цьому році. Один в травні, один в листопаді. І очікування наші по 1,3 млрд доларів залишаються в силі", - сказав він.

Смолій зазначив, що з боку Національного банку всі умови виконані для одержання траншу у травні поточного року.

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року МВФ схвалив нову програму stand-by на суму 3,9 млрд доларів для України. Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів вже зарахований в резерви. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 році в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Як зазначало агентство Standard & Poor's, нова програма МВФ stand-by у розмірі 3,9 млрд доларів містить менше вимог до структурних реформ в Україні, ніж програма розширеного фінансування EFF на 17,5 млрд доларів, яка діяла з 2015 року.