У НБУ обґрунтували збереження облікової ставки на історично низькому рівні

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Збереження облікової ставки на рівні 6% є оптимальним рішенням, вважають Національному банку

Під час засідання Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України 22 липня збереження облікової ставки на рівні 6% підтримали 7 з 10 членів КМП. Ще троє висловилися за зниження ставки до 5,5%.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, члени КМП відзначили, що економіка починає виходити з кризи, але все ще потребує стимулюючої монетарної політики. В умовах високого рівня невизначеності з поширенням коронавірусу громадяни та підприємства ймовірно і надалі будуть достатньо стриманими в своїх споживчих та інвестиційних рішеннях. Це гальмуватиме відновлення ділової активності. Відповідно, економіка потребує стимулюючої монетарної політики.

Водночас в останні місяці відбувся розворот інфляційного тренду. Подорожчання енергоносіїв на світових ринках та поступове відновлення попиту прискорили зростання цін. За підсумками цього року, інфляція буде близькою до цілі НБУ у 5%. Але в 2021 році вона може зрости ближче до верхньої межі цільового діапазону 5%+/-1 в.п.

"У таких умовах збереження облікової ставки на рівні 6% є оптимальним рішенням. З одного боку, облікова ставка тримається на рекордно низькому рівні і залишає банкам достатній простір для подальшого зниження депозитних та кредитних ставок. Попередні зниження облікової ставки все ще не відобразилися повною мірою у банківських ставках. З іншого боку, так рішення спрямоване на забезпечення помірної інфляції у 2021-2022 рр., що важливо для стійкого зростання економіки", - йдеться в повідомленні.

Члени КМП також по-різному бачать подальшу траєкторію ставки. П’ять членів КМП очікують на збереження ставки на поточному рівні принаймні до кінця 2020 року. Троє бачать потенційний простір для подальшого зниження у короткостроковій перспективі. Двоє припустили можливість підвищення ставки вже наприкінці поточного року.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 6,0% річних з 24 липня 2020 року. Таким чином, ставка залишилася на мінімальному в історії України рівні.

Відзначимо, НБУ відмовився від зниження облікової ставки до кінця року. Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб зазначив, що ставка НБУ (6,0%) знаходиться нижче нейтрального рівня, тобто Україна вже знаходиться у фазі м'якою монетарної політики.