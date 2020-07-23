НБУ зберіг облікову ставку на історичному мінімумі

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 6,0% річних з 24 липня 2020 року. Таким чином, ставка залишилася на мінімальному в історії України рівні.

Про це повідомив глава НБУ Кирило Шевченко.

"З одного боку, це стримає зростання цін в умовах відновлення економіки в 2021-2022 роках, а з іншого - залишить достатній простір для подальшого зниження вартості кредитних ресурсів до однознакового рівня", - сказав він.

Нагадаємо, НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 8,0% до 6,0% річних з 12 червня для підтримки економіки. Цей рівень був рекордно низьким в історії.

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Нагадаємо, основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до цілі 5%. І навпаки: при більш низькому прогнозованому показнику інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Як повідомляло РБК-Україна, у червні інфляція в річному вимірі (до червня 2019 року) зросла до 2,4%.

Відзначимо, в Мінекономіки прогнозують прискорення інфляції через емісію гривні.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" і її парламентська фракція готові взяти на себе відповідальність за зростання цін і девальвацію гривні.

Як заявив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтерв'ю РБК-Україна, треба змиритися з думкою, що будь-яка емісія не проходить непоміченою.