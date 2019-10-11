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Курс долара знижується на міжбанку

Новини » Фінанси    11.10.2019 - 10:35
Курс долара знижується на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав ще на 5 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 11 жовтня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 24,48 гривень за долар, курс купівлі до 24,46 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копеейк до 26,95 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,4600 - 24,4800 грн/долар, євро 26,9329 - 26,9549 грн/євро, російський рубль 0,3810 - 0,3814 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,4600

24,4800

EUR/UAH

26,9329

26,9549

RUB/UAH

0,3810

0,3814

Курс долара знижується на міжбанку

Нагадаємо, 10 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4900 - 24,5300 грн/долар, євро 26,9904 - 27,0320 грн/євро, російський рубль 0,3788 - 0,3796 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,53 гривень за долар, що на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 жовтня встановлено на такому рівні: 2453,0569 гривень за 100 доларів (-17,0432 гривень).

НБУ на 11 жовтня знизив офіційний курс долара Курс долара на міжбанку впав до рівня 24,50 гривень
Теми: Курс долара
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