НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 25 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,19 грн/долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 25 червня встановлено на такому рівні: 2619,1201 гривень за 100 доларів (-10,946 гривень).

При цьому курс долара на 24 червня становить 2626,6416 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 24 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 26,19 гривень за долар, курс купівлі до 26,16 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 29,79 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 26,30 гривень за долар, купівлі знизився на 15 копійок до 26,03 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 29,95 гривень за євро.