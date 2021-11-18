Курс долара відновив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 18 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 26,52 гривень за долар, курс в покупці до 26,50 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 15 копійок до 30,07 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,5000 - 26,5200 грн/долар, євро 30,0536 - 30,0736 грн/євро, російський рубль 0,3621-0,3626 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 17 листопада закрилися в діапазоні: долар 26,4200 - 26,4400 грн/долар, євро 29,9047 - 29,9221 грн/євро, російський рубль 0,3639 - 0,3645 грн/рубль.