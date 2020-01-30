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НБУ знизив облікову ставку

Новини » Економіка     30.01.2020 - 14:01
НБУ знизив облікову ставку
Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Центробанк продовжує пом'якшення монетарної політики

Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 11,0% річних з 31 січня 2020 року. Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, у 2019 році споживча інфляція сповільнилася до 4,1% - найнижчого рівня за останні шість років.

"Національний банк досягнув середньострокової інфляційної цілі 5% ± 1 в. п., яку декларував з 2015 року, навіть швидше, ніж очікувалося", - сказав він.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 15,5% до 13,5% річних з 13 грудня 2019 року. Як зазначив глава НБУ Яків Смолій, НБУ прискорює пом'якшення монетарної політики, оскільки різке зміцнення курсу гривні зумовило більш швидке зниження інфляції.

При цьому за 2019 рік інфляція в Україні впала до 4,1%, що знаходиться на нижній межі цільового діапазону НБУ, який планувалося досягти лише в кінці 2020 року.

На початку січня перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк України (НБУ) має намір прискорити процес зниження облікової ставки в умовах швидкого ослаблення інфляційного тиску логічно прогнозувати більш активне пом'якшення монетарної політики

Відзначимо, в липні 2019 року НБУ почав публікацію прогнозів по обліковій ставці. Базовий сценарій Національного банку передбачає подальше зниження облікової ставки до 8% протягом наступних років за умови стійкого зниження інфляції до 5%.

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