НБУ знизив довідковий курс долара

Курс долара впав на 2 копійки

Справочное значение курса доллара на 14 марта составило 26,66 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,6670 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже, чем установленный 13 марта (26,6830 за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 14 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 12 копеек 26,65 грн/доллар, курс в покупке - 26,62 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 30,18 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 26,90 гривен за доллар, в покупке на 10 копеек до 26,62 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 30,39 гривен за евро.