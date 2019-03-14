Долар та євро виросли на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 5 копійок, євро на 12 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 березня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 26,90 гривень за долар, купівлі 10 копійок до 26,62 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 30,39 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,30 - 26,82 (26,20 - 26,80 - 13 березня), продажу 26,80 - 27,15 (26,75 - 27,00 - 13 березня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,62 (26,52 - 13 березня), продажу - 26,90 (26,85 - 13 березня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,60 - 30,40 (29,40 - 30,20 - 13 березня), продажу 30,20 - 30,80 (30,00 - 30,75 - 13 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,00 (29,85 - 13 березня), продажу - 30,51 (30,39 - 13 березня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,53 - 4,07 (2,53 - 4,03 - 13 березня), продажу - 4,05 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 13 березня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,77 (3,75 - 13 березня), продажу 4,14 (4,10 - 13 березня) грн за 10 рублів.