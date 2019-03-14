Курс долара падає на міжбанку після двох днів зростання

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Долар подешевшав на 12 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 14 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 12 копійок 26,65 грн/долар, курс купівлі - 26,62 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 8 копійок до 30,18 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,6200 - 26,6500 грн/долар, євро 30,1524 - 30,1837 грн/євро, російський рубль 0,4068 - 0,4077 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6200 26,6500

EUR/UAH 30,1524 30,1837

RUB/UAH 0,4068 0,4077

Нагадаємо, 13 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,7350 - 26,7700 грн/долар, євро 30,2265 - 30,2634 грн/євро, російський рубль 0,4082 - 0,4092 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,70 грн/долар, що на 35 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 березня встановлено на такому рівні: 2670,2931 гривень за 100 доларів (+34,3378 гривень).