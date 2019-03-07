НБУ знизив довідковий курс долара

Курс долара знизився на 9 копійок

Справочное значение курса доллара на 7 марта составило 26,39 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,3926 гривен за доллар, что на 9 копеек ниже, чем установленный 6 марта (26,4884 за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 7 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек до 26,39 грн/доллар, курс в покупке до 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 29,85 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 13 копеек до 26,53 гривен за доллар, в покупке на 12 копеек до 26,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 22 копейки до 30,11 гривен за евро.