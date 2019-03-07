Долар і євро продовжують знижуватися на готівковому ринку

Долар подешевшав на 13 копійок, євро - на 22 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 березня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 26,53 гривень за долар, купівлі на 12 копійок до 26,30 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 22 копійки до 30,11 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,00 - 26,45 (26,10 - 26,65 - 6 березня), продажу 26,45 - 26,85 (26,50 - 27,00 - 6 березня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,30 (26,42 - 6 березня), продажу - 26,53 (26,66 - 6 березня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,40 - 29,95 (29,55 - 30,00 - 6 березня), продажу 29,90 - 30,60 (30,00 - 30,70 - 6 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,69 (29,87 - 6 березня), продажу - 30,11 (30,33 - 6 березня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 3,97 (2,53 - 4,00 - 6 березня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 6 березня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,71 (3,72 - 6 березня), продажу 4,10 (4,11 - 6 березня) грн за 10 рублів.