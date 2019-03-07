Долар і євро продовжили зниження на міжбанку

Фото: колаж (Pixabay)

Долар і євро на міжбанку знизилися

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 7 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок до 26,39 грн/долар, курс купівлі до 26,37 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 8 копійок до 29,85 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в 26,3700 - 26,3900 грн/долар, євро 29,8297 - 29,8523 грн/євро, російський рубль 0,3996 - 0,4002 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3700 26,3900

EUR/UAH 29,8297 29,8523

RUB/UAH 0,3996 0,4002

Нагадаємо, 6 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,4400 - 26,4700 грн/долар, євро 29,8983 - 29,9322 грн/євро, російський рубль 0,4007 - 0,4016 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,48 грн/долар, що на 28 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 березня встановлено на такому рівні: 2648,1142 гривень за 100 доларів (-28,1234 гривень).