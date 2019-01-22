НБУ снизил справочный курс доллара

Фото: коллаж (Pixabay)

Курс доллара снизился на 3 копейки

Справочное значение курса доллара на 22 января составило 27,91 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,9126 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже, чем установленный 21 января (27,9485 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 22 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 27,95 грн/доллар, курс в покупке - 27,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 31,76 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 28,01 гривен за доллар, в покупке снизился на 3 копейки до 27,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 31,92 гривен за евро.