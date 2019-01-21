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Курс долара на відкритті міжбанку стабільний

Новини » Фінанси    21.01.2019 - 10:40
Курс долара на відкритті міжбанку стабільний
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар опустився нижче рівня 28 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 21 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився 27,96 грн/долар, курс купівлі - 27,93 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок 31,82 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,9300 - 27,9600 грн/долар, євро 31,7871 - 31,8212 грн/євро, російський рубль 0,4202 - 0,4212 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,9300    27,9600

EUR/UAH     31,7871    31,8212

RUB/UAH     0,4202       0,4212

Курс долара на відкритті міжбанку стабільний

Нагадаємо, 18 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,9200 - 27,9600 грн/долар, євро 31,7673 - 31,8100 грн/євро, російський рубль 0,4206 - 0,4214 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,98 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 січня встановлено на такому рівні: 2798,0832 гривень за 100 доларів (-5,2777 гривень).

Міжбанк закрився зниженням курсу долара Курс долара на міжбанку знизився до рівня 28 грн/долар
Теми: Курс долара
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