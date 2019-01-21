ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Новини » Фінанси    21.01.2019 - 11:40
Долар і євро знизилися на готівковому ринку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 3 копійки, євро на 5 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 січня 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 28,04 гривень за долар, купівлі знизився на 5 копійок до 27,79 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 32,02 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,50 - 27,90 (27,65 - 28,02 - 18 січня), продажу 27,94 - 28,25 (27,92 - 28,25 - 18 січня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,79 (27,84 - 18 січня), продажу - 28,04 (28,07 - 18 січня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,10 - 31,82 (31,10 - 31,85 - 18 січня), продажу 31,80 - 32,50 (31,85 - 32,50 - 18 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,52 (31,58 - 18 січня), продажу - 32,02 (32,07 - 18 січня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,14 (2,60 - 4,13 - 4,11 - 18 січня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 18 січня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,77 (3,77 - 18 січня), продажу 4,24 (4,24 - 18 січня) грн за 10 рублів.

Курс долара на відкритті міжбанку стабільний Міжбанк закрився зниженням курсу долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся