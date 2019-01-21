Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 3 копійки, євро на 5 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 січня 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 28,04 гривень за долар, купівлі знизився на 5 копійок до 27,79 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 32,02 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,50 - 27,90 (27,65 - 28,02 - 18 січня), продажу 27,94 - 28,25 (27,92 - 28,25 - 18 січня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,79 (27,84 - 18 січня), продажу - 28,04 (28,07 - 18 січня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,10 - 31,82 (31,10 - 31,85 - 18 січня), продажу 31,80 - 32,50 (31,85 - 32,50 - 18 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,52 (31,58 - 18 січня), продажу - 32,02 (32,07 - 18 січня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,14 (2,60 - 4,13 - 4,11 - 18 січня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 18 січня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,77 (3,77 - 18 січня), продажу 4,24 (4,24 - 18 січня) грн за 10 рублів.