Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 3 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,88 гривень за долар, курс в покупці до 26,86 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 31,89 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,8600 - 26,8800 грн/долар, євро 31,8801 - 31,8931 грн/євро, російський рубль 0,3688-0,3674 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 2 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,8500 - 26,8700 грн/долар, євро 31,9004 - 31,9215 грн/євро, російський рубль 0,3685 - 0,3689 грн/рубль.