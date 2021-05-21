Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку у продажу 21 травня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 27,44 гривень за долар, курс в покупці до 27,42 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 12 копійок до 33,43 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 20 травня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,4700 - 27,4900 грн/долар, євро 33,5353 - 33,5570 грн/євро, російський рубль 0,3732 - 0,3738 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,4200 - 27,4400 грн/долар, євро 33,4085 - 33,4328 грн/євро, російський рубль 0,3735-0,3739 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 24 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,45 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 24 травня встановлено на такому рівні: 27,4572 гривень за 1 долар (-0,0093 грн). При цьому курс долара на 21 травня становить 27,4665 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знову знизився після зростання напередодні.