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НБУ знизив офіційний курс євро на 2 травня

Новини » Фінанси    26.04.2019 - 17:40
НБУ знизив офіційний курс євро на 2 травня
Фото: колаж (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 11 копійок

Національний банк України (НБУ) на 2 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 11 копійок до 29,49 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 травня встановлено на такому рівні: 2949,4364 гривні за 100 євро (-11,4315 грн).

При цьому курс євро на 26 квітня становить 2960,8679 гривні за 100 євро.

НБУ знизив офіційний курс євро на 2 травня

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 17 копійок до 29,90 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,15 - 29,70 (29,30 - 29,85 - 25 квітня), продажу 29,70 - 30,20 (29,85 - 30,30 - 25 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,39 (29,57 - 25 квітня), продажу - 29,90 (30,07 - 25 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 19 копійок до 29,46 гривень за євро. Курс покупки становить 29,41 грн/євро.

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