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Долар і євро знижуються на готівковому ринку

Новини » Економіка    26.04.2019 - 11:30
Долар і євро знижуються на готівковому ринку

Долар впав на 11 копійок, євро на 16 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 квітня 2019 року, 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 26,72 гривень за долар, купівлі на 10 копійок до 26,47 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 17 копійок до 29,90 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,30 - 26,65 (26,30 - 26,70 - 25 квітня), продажу 26,65 - 27,00 (26,75 - 27,00 - 25 квітня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,47 (26,57 - 25 квітня), продажу - 26,72 (26,83 - 25 квітня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,15 - 29,70 (29,30 - 29,85 - 25 квітня), продажу 29,70 - 30,20 (29,85 - 30,30 - 25 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,39 (29,57 - 25 квітня), продажу - 29,90 (30,07 - 25 квітня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,07 (2,60 - 4,10 - 25 квітня), продажу - 4,05 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 25 квітня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,82 (3,86 - 25 квітня), продажу 4,18 (4,20 - 25 квітня) грн за 10 рублів.

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