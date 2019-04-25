НБУ знизив офіційний курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 20 копійок

Національний банк України (НБУ) на 26 квітня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 20 копійок до 29,60 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 26 квітня встановлено на такому рівні: 2960,8679 гривні за 100 євро (-20,0762 грн).

При цьому курс євро на 25 квітня становить 2980,9441 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 25 квітня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 16 копійок до 30,07 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,30 - 29,85 (29,50 - 30,05 - 24 квітня), продажу 29,85 - 30,30 (30,00 - 30,60 - 24 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,57 (29,74 - 24 квітня), продажу - 30,07 (30,23 - 24 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 20 копійок до 29,65 гривень за євро. Курс покупки становить 29,62 грн/євро.