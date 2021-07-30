Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку у продажу 30 Липня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 26,80 гривень за долар, курс в покупці до 26,78 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 31,84 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,7800 - 26,8000 грн/долар, євро 31,8173 - 31,8410 грн/євро, російський рубль 0,3671-0,3675 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 29 липня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,8600 - 26,8800 грн/долар, євро 31,9150 - 31,9388 грн/євро, російський рубль 0,3665 - 0,3669 грн/рубль.