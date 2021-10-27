Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 27 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 26,37 гривень за долар, курс в покупці до 26,35 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 8 копійок до 30,62 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,3500 - 26,3700 грн/долар, євро 30,6055 - 30,6287 грн/євро, російський рубль 0,3748-0,3755 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 26 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,4250 - 26,4450 грн/долар, євро 30,6840 - 30,7079 грн/євро, російський рубль 0,3797 - 0,3804 грн/рубль.