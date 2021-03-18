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Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 19 березня

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 16:29
Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 19 березня Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,68 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 березня встановлено на такому рівні: 27,6828 гривень за 1 долар (-0,0150 грн). При цьому курс долара на 18 березня становить 27,6978 гривень за 1 долар.

Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 19 березня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується після зростання протягом двох днів.

Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 19 березня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 18 березня 2021 року в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,71 гривень за долар, курс купівлі до 27,70 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 33,12 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

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