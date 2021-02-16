НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 17 лютого січня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,77 гривень за євро. Це на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем .

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 17 лютого встановлено на такому рівні: 33,7708 гривень за євро (-0,1589 грн). При цьому курс євро на 15 лютого становить 33,9297 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 33,77 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,75 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 17 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 гривень за долар. Курс знизився на 13 копійок, в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 17 лютого встановлено на такому рівні: 27,8304 гривень за 1 долар (-0,1367 грн). При цьому курс долара на 16 лютого становить: 27,9671 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом чотирьох днів поспіль.