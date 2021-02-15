НБУ підвищив курс євро до 34 гривень

Національний банк України (НБУ) на 16 лютого січня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,92 гривень за євро. Це на 24 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем .

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 16 лютого встановлено на такому рівні: 33,9297 гривень за євро (+0,2496 грн). При цьому курс євро на 15 лютого становить 33,6801 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс знизився на 2 копійки до 33,71 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,69 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 16 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс виріс на 12 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 лютого встановлено на такому рівні: 27,9671 гривень за 1 долар (+0,1231 грн). При цьому курс долара на 15 лютого становить: 27,844 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає четвертий день поспіль після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.