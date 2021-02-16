Курс долара знизився після чотирьох днів зростання

Національний банк України (НБУ) на 17 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 гривень за долар. Курс знизився на 13 копійок, в порівнянні з попереднім банківським днем .

Офіційний курс гривні до долара на 17 лютого встановлено на такому рівні: 27,8304 гривень за 1 долар (-0,1367 грн). При цьому курс долара на 16 лютого становить: 27,9671 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 16 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,82 гривень за долар, курс купівлі до 27,81 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 33,76 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.