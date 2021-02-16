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Курс долара повернувся до зростання на міжбанку

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 17:18
Курс долара повернувся до зростання на міжбанку Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продаж 16 лютого 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 11 копійок до 27,92 гривень за долар, курс купівлі до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 33,77 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,9000 - 27,9200 грн/долар, євро 33,7534 - 33,7776 грн/євро, російський рубль 0,3783 - 0,3787 грн/рубль.

Курс долара повернувся до зростання на міжбанку

Нагадаємо, 15 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,7900 - 27,8100 грн/долар, євро 33,6925 - 33,7168 грн/євро, російський рубль 0,3792 - 0,3796 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 17 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 гривень за долар. Курс знизився на 13 копійок, в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 17 лютого встановлено на такому рівні: 27,8304 гривень за 1 долар (-0,1367 грн). При цьому курс долара на 16 лютого становить: 27,9671 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом чотирьох днів поспіль.

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