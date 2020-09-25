НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з початку минулого року

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар продовжує оновлювати максимуми

Національний банк України (НБУ) на 28 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 гривень за долар. Курс менш ніж на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 вересня встановлено на такому рівні: 28,2673 гривень за 1 долар (+0,0186 грн). При цьому курс долара на 25 вересня становить 28,2487 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з початку 2020 року. Вище курс востаннє був 13 січня 2019 року - 28,27015 гривень за долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 25 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 28,28 гривень за долар, курс купівлі до 28,26 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 33,00 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 25 вересня довідковий курс на рівні 28,26 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 24 вересня (28,24 грн).

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що відновлення бізнес-активності в Україні зазвичай відбувається в третьому кварталі року. Це майже завжди призводить до збільшення попиту на валюту і зростання курсу долара до гривні.