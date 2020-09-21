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Офіційний курс долара зріс до максимуму з початку року

Київ, Понеділок 21 вересня 2020 16:25
Офіційний курс долара зріс до максимуму з початку року
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс перевищив рівень кінця березня, коли долар ріс в умовах гострої фази коронакризи

Національний банк України (НБУ) на 22 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 вересня встановлено на такому рівні: 28,2020 гривень за 1 долар (+0,0302 грн). При цьому курс долара на 21 вересня складає 28,1718 гривень за 1 долар.

Офіційний курс долара зріс до максимуму з початку року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з початку 2020 року, перевищивши рівень 30 березня (28,1830 гривень за долар), коли долар різко зріс в умовах гострої фази коронакризи. Вище курс востаннє був 13 січня 2019 року - 28,27015 гривень за долар.

Офіційний курс долара зріс до максимуму з початку року

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 21 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,20 гривень за долар, курс купівлі до 28,18 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 33,45 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 21 вересня довідковий курс на рівні 28,19 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 17 вересня (28,17 грн).

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. За прогнозом, долар подолає рівень в 28,50 гривень.

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