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Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Київ, Понеділок 21 вересня 2020 17:10
Курс долара продовжив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар піднявся до рівня 28,25 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 21 вересня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 6 копійок до 28,25 гривень за долар, курс купівлі до 28,23 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 17 копійок до 33,19 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,2300 - 28,2500 грн/долар, євро 33,1730 - 33,1965 грн/євро, російський рубль 0,3730 - 0,3701 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,2300

28,2500

EUR/UAH

33,1730

33,1965

RUB/UAH

0,3730

0,3701

Курс долара продовжив зростання на міжбанку

нагадаємо, 18 вересня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1750 - 28,1950 грн/долар, євро 33,3394 - 33,3631 грн/євро, російський рубль 0,3726 - 0,3730 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 22 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 вересня встановлено на такому рівні: 28,2020 гривень за 1 долар (+0,0302 грн). При цьому курс долара на 21 вересня складає 28,1718 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з початку 2020 року,

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