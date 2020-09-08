Курс долара припинив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився нижче рівня 27,80 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 8 вересня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,78 гривень за долар, курс купівлі до 27,76 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 11 копійок до 32,72 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7600 - 27,7800 грн/долар, євро 32,7012 - 32,7248 грн/євро, російський рубль 0,3631 - 0,3636 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7600 27,7800 EUR/UAH 32,7012 32,7248 RUB/UAH 0,3631 0,3636

Відзначимо, 7 вересня торги по долару закрилися в діапазоні 27,7600 - 27,7800 грн/долар, євро 32,8262 - 32,8387 грн/євро, російський рубль 0,3664 - 0,3668 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 8 вересня 2020 року о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 27,85 гривень за долар. Курс євро знизився на 1 копійку до 32,88 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,64 (27,59 - 7 вересня), продажу - 27,85 (27,81 - 7 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,41 (32,39 - 7 вересня), продажу - 32,88 (32,89 - 7 вересня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля складає 3,38 (3,42 - 7 вересня), продажу 3,78 (3,78 - 7 вересня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 9 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,80 гривень за долар. Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 9 вересня встановлено на такому рівні: 27,8032 гривень за 1 долар (+0,0523 грн). При цьому курс долара на 8 вересня становить 27,7509 гривень за 1 долар.