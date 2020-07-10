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НБУ знизив офіційний курс євро

П'ятниця 10 липня 2020 17:37
НБУ знизив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Єдина європейська валюта подешевшала на 14 копійок

Національний банк України (НБУ) на 13 липня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,39 гривень за євро. Це на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 липня встановлено на такому рівні: 30,3988 гривень за євро (-0,1371 грн). При цьому курс євро на 10 липня становить 30,5359 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 10 липня 2020 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 11 копійок до 30,52 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,02 (30,12 - 9 липня), продажу - 30,52 (30,63 - 9 липня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 30,57 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,54 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 13 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,95 гривень за долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 13 липня встановлено на такому рівні: 26,9505 гривень за 1 долар (+0,017 грн). При цьому курс долара на 10 липня становить 26,9335 гривень за 1 долар.

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