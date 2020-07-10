НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 13 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,95 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 липня встановлено на такому рівні: 26,9505 гривень за 1 долар (-0,017 грн). При цьому курс долара на 10 липня становить 26,9335 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 10 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,94 гривень за долар, курс купівлі до 26,92 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 30,36 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 10 липня довідковий курс на рівні 26,94 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 9 липня (26,93 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 10 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 27,06 гривень за долар. Курс євро знизився на 11 копійок до 30,52 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,84 (26,83 - 9 липня), продажу - 27,06 (27,05 - 9 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,02 (30,12 - 9 липня), продажу - 30,52 (30,63 - 9 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,41 - 9 липня), продажу 3,85 (3,85 - 9 липня) грн за 10 рублів.