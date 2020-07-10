НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 14 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июля 2020 года установил курс евро на уровне 30,39 гривен за евро. Это на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 июля установлен на таком уровне: 30,3988 гривен за евро (-0,1371 грн). При этом курс евро на 10 июля составляет 30,5359 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 10 июля 2020 года, на наличном рынке курс евро снизился на 11 копеек до 30,52 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,02 (30,12 - 9 июля), продажи - 30,52 (30,63 - 9 июля) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 30,57 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,54 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,95 гривен за доллар, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 13 июля установлен на таком уровне: 26,9505 гривен за 1 доллар (+0,017 грн). При этом курс доллара на 10 июля составляет 26,9335 гривен за 1 доллар.