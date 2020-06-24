НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до позначки 26,65 гривень

Національний банк України (НБУ) на 25 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,65 гривень за долар. Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 25 червня встановлено на такому рівні: 26,6509 гривень за 1 долар (+0,0431 грн). При цьому курс долара на 24 червня становить 26,6078 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 24 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,62 гривень за долар, курс купівлі до 26,60 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 30,06 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 24 червня довідковий курс на рівні 26,64 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 23 червня (26,61 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 24 червня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 26,73 гривень за долар. Курс євро виріс на 10 копійок до 30,17 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,53 (26,56 - 23 червня), продажу - 26,73 (26,76 - 23 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,72 (29,66 - 23 червня), продажу - 30,17 (30,07 - 23 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,44 (3,44 - 23 червня), продажу 3,87 (3,87 - 23 червня) грн за 10 рублів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус