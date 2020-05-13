Нижче психологічної позначки: що відбувається з курсом долара 13 травня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар в обмінних пунктах продають дешевше 27 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 травня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 26,94 гривень за долар, курс євро знизився на 8 копійок до 29,14 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,66 (26,76 - 12 травня), продажу - 26,94 (27,05 - 12 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,69 (28,74 - 12 травня), продажу - 29,14 (29,22 - 12 травня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,20 (3,19 - 12 травня), продажу 3,68 (3,69 - 12 травня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 13 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,80 гривень за долар, курс купівлі до 26,68 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 28,95 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 13 травня довідковий курс на рівні 26,69 грн/долар, знизивши його порівняно з 12 травня (26,80 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,75 - 26,90 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Верховна рада 13 травня голосує за так званий "антиколомойський" законопроект, який ускладнить повернення "ПриватБанку" Ігорю Коломойському.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) погодиться вести переговори з Україною про нову програму тільки після схвалення Верховною радою банківського законопроекту 2571-д.