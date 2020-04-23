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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Новини » Економіка     23.04.2020 - 17:30
Міжбанк закрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 10 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 23 квітня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 11 копійок до 27,13 гривень за долар, курс купівлі до 27,09 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 29,28 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,0900 - 27,1300 грн/долар, євро 29,2382 - 29,2814 грн/євро, російський рубль 0,3628 - 0,3535 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,0900

27,1300

EUR/UAH

29,2382

29,2814

RUB/UAH

0,3628

0,3535

Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 22 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9950 - 27,0250 грн/долар, євро 29,3003 - 29,3302 грн/євро, російський рубль 0,3550 - 0,3555 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 23 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 12 копійок до 27,31 гривень за долар, курс євро знизився на 14 копійок до 29,54 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,97 (27,02 - 22 квітня), продажу - 27,31 (27,43 - 22 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,98 (29,12 - 22 квітня), продажу - 29,54 (29,68 - 22 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,14 (3,16 - 22 квітня), продажу 3,63 (3,63 - 22 квітня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 24 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,01 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 квітня встановлено на такому рівні: 27,0137 гривень за 1 долар (-0,0399 грн). При цьому курс долара на 23 квітня становить 27,0536 гривень за 1 долар.

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Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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