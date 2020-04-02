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НБУ знизив офіційний курс євро

Новини » Економіка     02.04.2020 - 17:40
НБУ знизив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 24 копійки

Національний банк України (НБУ) на 3 квітня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,08 гривень за євро, що на 24 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 3 квітня встановлено на такому рівні: 30,081 гривень за євро (-0,2426 грн). При цьому курс євро на 2 квітня становить 30,324 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня 2020 року, курс на готівковому ринку у продажу знизився на 28 копійок до 30,53 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,70 (29,96 - 1 квітня), продажу - 30,53 (30,81 - 1 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 45 копійок до 29,81 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,75 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 3 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,59 гривень за долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 квітня встановлено на такому рівні: 27,5962 гривень за 1 долар (-0,1576 грн). При цьому курс долара на 2 квітня становить 27,7538 гривень за 1 долар.

Курс долара знизився на міжбанку НБУ знизив офіційний курс долара
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